FCR Immobilien AG kauft Fachmärkte in Lügde und Zeithain



12.01.2022 / 10:00

FCR Immobilien AG kauft Fachmärkte in Lügde und Zeithain - Zwei vollvermietete Handelsimmobilien mit insgesamt rd. 14.250 m² Verkaufsfläche - Mit toom und Hammer führende Handelsketten als Ankermieter in den Objekten - Kernkennzahlen des Bestandsportfolios steigen nachhaltig an:

Ist-Netto-Miete: 29,1 Mio. Euro, FFO: 12,5 Mio. Euro (jeweils annualisiert) - Bestandsportfolio soll bereits kurzfristig weiter ausgebaut werden

Pullach im Isartal, 12.01.2022: Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN DE000A1YC913) zeigt sich unverändert akquisitionsstark und erweitert ihr Bestandsportfolio mit attraktiven Zukäufen von zwei vollvermieteten Fachmärkten in Lügde (Nordrhein-Westfalen) und Zeithain (Sachsen). Der 2004 auf einer Fläche von rd. 15.000 m² errichtete, bestens etablierte Fachmarkt in Lügde, eine Stadt mit 10.000 Einwohnern im Nordosten Nordrhein-Westfalens, verfügt über eine Verkaufsfläche von rd. 6.400 m² und 180 PKW-Stellplätzen. Das verkehrsgünstig an einer stark frequentierten Hauptstraße gelegene Objekt mit optimaler Visibilität ist vollständig an toom, eine der führenden Baumarkt-Handelsketten und Tochtergesellschaft der REWE Group, vermietet. Die Jahresnettomiete liegt bei rd. 460 Tsd. Euro. Der Fachmarkt in Zeithain, eine Gemeinde mit gut 5.000 Einwohnern im Nordwesten des Landkreises Meißen im Freistaat Sachsen, wurde 1993 auf einem Grundstück mit über 36.000 m² erbaut und bietet eine Verkaufsfläche von rd. 7.850 m² sowie 650 PKW-Stellplätze. Ankermieter im örtlich gut angebundenen Objekt sind die deutsche Fachmarktkette Hammer sowie ein lokaler Möbelmarkt. Durch die vollvermietete Handelsimmobilie in Zeithain generiert FCR Mieteinnahmen in Höhe von über 260 Tsd. Euro p.a. Die beiden neuerworbenen Objekte in Lügde und Zeithain erwirtschaften zusammen eine Jahresnettomiete von rd. 720 Tsd. Euro. Damit entwickeln sich auch wichtige Kennzahlen des FCR-Bestandsportfolios nachhaltig weiter. So klettern annualisiert die Ist-Netto-Miete auf 29,1 Mio. Euro und der FFO auf 12,5 Mio. Euro. Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: "Unsere Maxime ist, schnell und gut einzukaufen. Eine einfache Erfolgsformel, hinter der aber kontinuierliche, harte Arbeit und eine effiziente, schlagkräftige Organisation stecken. Dass sich dieses nachhaltig profitabel auszahlt, zeigen unsere beiden neuesten Ankäufe in Lügde und Zeithain. Ich bin zudem sehr optimistisch, dass wir unser Bestandsportfolio kurzfristig weiter ausbauen können."

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Büro, Wohnen und Logistik. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus insgesamt rd. 100 Objekten, die annualisierte Ist-Netto-Miete aus dem Bestandsportfolio beläuft sich auf über 29 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt.

