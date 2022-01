Köln (www.fondscheck.de) - Der Dezember stand im Zeichen einer wieder zunehmenden Risikobereitschaft der Marktteilnehmer, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Nachhaltig Ausgewogen Fonds (ISIN LU0313462318/ WKN A0MX7N).Die Hauptaktienmärkte hätten Kursgewinne auf breiter Basis verbucht, wobei die europäischen Aktienmärkte am besten abgeschnitten hätten. Die Rentenmärkte seien von einem Anstieg des Kapitalmarktzinsniveaus geprägt gewesen, was zu Kursverlusten bei Anleihen hoher Bonität geführt habe. ...

