Britische Wettbewerbsaufsicht prüft Microsofts Nuance-Übernahme

Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)--Microsofts geplante Übernahme des US-Softwareunternehmens Nuance Communications Inc wird von der britischen Wettbewerbsaufsicht geprüft. Wie die britische Competition and Markets Authority (CMA) mitteilte, hat sie eine formale Untersuchung eingeleitet, um festzustellen, ob der Zusammenschluss den Wettbewerb in den britischen Märkten beeinträchtigen würde. Für die Entscheidung nach der ersten Prüfungsphase hat die Kartellbehörde sich eine Frist bis zum 9. März gesetzt. Eine erste Prüfung hatte die CMA im Dezember eingeleitet.

Am 21. Dezember hatte die Wettbewerbsbehörde der Europäischen Union den Zusammenschluss ohne Auflagen genehmigt mit der Begründung, dass er den Wettbewerb nicht nennenswert einschränke und keinen Anlass zu Bedenken gäbe.

Microsoft hatte im April bekannt gegeben, dass er das Transkriptionstechnologie-Unternehmen Nuance aus Burlington, Massachusetts, für 19,7 Milliarden US-Dollar einschließlich Nettoschulden übernehmen wird. Damit setzt der Konzern auf die wachsende Nachfrage nach digitalen Anwendungen im Gesundheitswesen.

January 12, 2022 04:36 ET (09:36 GMT)

