FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.01.2022 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS FD TECHNOLOGIES TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 1600 (2200) PENCE - BERENBERG RAISES 4IMPRINT GROUP PRICE TARGET TO 2700 (2300) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES KAPE TECHNOLOGIES PRICE TARGET TO 410 (380) PENCE - 'HOLD' - BOFA CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 213 (228) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 186 (183) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS EASYJET TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 680 (720) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 5600 (5800) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS NETWORK INTL PRICE TARGET TO 500 (550) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 321 (320) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 345 (340) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 3200 (3190) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS FERGUSON TO 'HOLD' ('BUY') - JEFFERIES CUTS FRONTIER DEVELOPMENTS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1800 (2900) PENCE - JEFFERIES RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 4390 (4108) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 921 (849) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES VITEC GROUP PRICE TARGET TO 1960 (1925) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ELECTROCOMPONENTS TARGET TO 1419 (1477) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS JUPITER FUND TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 290 (345) PENCE - JPMORGAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 500 (450) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 260 (250) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 600 (570) P - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS ASHMORE GROUP TARGET TO 322 (329) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 271 (266) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - UBS CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 405 (430) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 255 PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 285 PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

