DJ Volkswagen-Konzern auch im Dezember mit Absatzeinbruch

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern hat wegen der Verwerfungen bei den Halbleiter-Lieferungen auch im Dezember einen Absatzeinbruch verzeichnet. Die Auslieferungen sackten laut Mitteilung um 28,5 Prozent auf 713.200 Fahrzeuge ab. Für das Gesamtjahr ergibt sich ein Rückgang von 4,5 Prozent auf knapp 8,9 Millionen Einheiten. Im wichtigsten Markt China verzeichnete der Wolfsburger Konzern im Dezember den regional stärksten Rückgang mit knapp 35 Prozent. In Westeuropa sackten die Absätze um ein Viertel, in Nordamerika mit knapp 28 Prozent noch etwas stärker ab. Auch in allen anderen Regionen wurden weniger Autos ausgeliefert.

Der Anteil rein batterieelektrischer Autos (BEV) an den Gesamtauslieferungen hat sich 2021 den weiteren Angaben zufolge auf 5,1 von 2,5 Prozent im Vorjahr erhöht. "Die Verdopplung unserer vollelektrischen Volumen und die hohe Nachfrage nach allen unseren Fahrzeugen zeigen eindeutig, dass wir auf dem richtigen Weg sind", wird Vertriebsvorstand Christian Dahlheim in der Mitteilung zitiert.

Im Dezember konnte von den Konzernmarken nur Porsche und die Lkw-Hersteller MAN sowie Scania den Absatz steigern. Alle anderen Marken verzeichneten teils massive Absatzrückgänge: Bei der Kernmarke ging es um über ein Drittel nach unten, bei Audi um gut 28 Prozent und bei Skoda um 24 Prozent.

