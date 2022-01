München (ots) -Hundefutter-Experte tails.com hat mit einer Umfrage untersucht, wie sich das Wohlbefinden von Hundebesitzern im Vergleich zu Menschen ohne Haustier unterscheidet. Das Ergebnis: Hunde wirken als Glücksbooster und geben in der Corona-Krise Halt. So besetzen die Fellnasen Platz 1 und erst danach folgen Partner, Freunde und Kinder. Befragt wurden 1.000 Probanden/-innen deutschlandweit im Alter von 16-65 Jahren, davon sind 500 Hundebesitzer und 500 Personen ohne Hunde im Haushalt.Es ist bekannt, dass Hunde den Alltag von Menschen strukturieren und das Wohlbefinden steigern können. Dass Hunde auch glücklich machen, würde wohl jeder Fellnasenbesitzer bestätigen. Doch auch Kritiker müssen sich nun der Wissenschaft geschlagen geben. Bei der Umfrage von tails.com in Kooperation mit dem Marktforschungsinstitut Appinio wurden deutschlandweit 1.000 Probanden zu ihrem emotionalen Wohlbefinden - auch während der Corona-Pandemie - befragt. Die eine Hälfte hatte mindestens einen Hund im Haushalt, die andere Hälfte lebt ohne Haustiere.Besonders auffällig: Während der Corona-Pandemie belegen Hunde bei Hundebesitzern den Platz 1 in Punkto Halt (75 %), dicht gefolgt von Partnern (57 %), Freunden (43 %) sowie Kindern (41 %). Bei Personen ohne Hund ist der Partner besonders wichtig für den Halt (51 %) - Kinder und Freunde teilen sich Platz 2 (jeweils 40 %). Über einen Zeitraum von 2 Jahren schätzen Hundebesitzer rückblickend ihr Wohlbefinden um 15 Prozent besser ein.Gerade während der Corona-Pandemie helfen Haustiere vielen Menschen durch eine schwierige, oft einsame Zeit. "Wir mussten unsere sozialen Kontakte in den letzten Jahren stark einschränken. Die Abstandsregelungen gelten aber nicht für unsere Tiere. So leisten unsere Vierbeiner einen großen Beitrag dazu, dass wir die Pandemie mental gut durchstehen. Wenn wir einen Hund streicheln, tut das unserer Seele gut. Es beruhigt und nimmt das Gefühl von Gestresst-Sein. Dennoch dürfen wir nicht vergessen, auch die Bedürfnisse der Hunde zu respektieren. Die Entscheidung für einen Hund sollte wohl überlegt sein und nicht nur aus Einsamkeit getroffen werden", so die leitende Tierärztin von tails.com, Dr. Antonia Klaus.Top-Tipps, wie Hunde zu unseren Glücksboostern werden, verrät Dr. Antonia Klaus auf dem tails.com Blog (https://tails.com/blog/de/2022/01/11/blue-monday/)Über tails.comtails.com ist ein Online-Hundefutteranbieter mit individuellen Rezepturen, die zu 100% auf Alter, Rasse, Lebensstil und vieles mehr abgestimmt werden. Die Leitidee: "Jeder Hund is(s)t einzigartig." Genau darauf basiert das einmalige und innovative Konzept von tails.com, einem Unternehmen gegründet von Hundeliebhabern, Tierärzten und Ernährungsexperten, das bereits beeindruckende Erfolge in Großbritannien verzeichnen konnte und seit 2020 nun auch den deutschen Markt erobert. Jeder Hund erhält eine einzigartige Futterrezeptur. Diese Zusammensetzung erfolgt aus 1 Million möglicher Kombinationen und ist nirgendwo anders auf dem Markt erhältlich. Im praktischen Abo-Modell wird das Hundefutter jeden Monat schnell, bequem und einfach direkt zu den Besitzern und ihren Vierbeinern nach Hause geliefert.Pressekontakt:Alexandra Paescha.paesch@karkalis-communications.com+49 (0)89 21 89 64 55Original-Content von: tails.com, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100088916/100883808