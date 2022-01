"Na Bitte!" So oder so ähnlich mag der ein oder andere Teamviewer-Aktionär beim heutigen Blick in Richtung des Unternehmens denken. Denn das angekündigte "Financial Update" zu den 2021er-Zahlen könnte sich für den Fernwartungsspezialisten als Meilenstein erweisen. So hat das Unternehmen die Erwartungen der im Herbst etwas nach unten korrigierten Zahlen voll getroffen.

Teamviewer rechnete mit Umsätzen im Bereich zwischen 495 und 505 Millionen Euro. Das EBITDA liegt für 2021 schätzungsweise zwischen 254 und 257 Millionen Euro. Wichtig ist bei Teamviewer natürlich ein Blick auf die Umsatzrendite, die 2020 noch bei fantastischen 57 Prozent lag. Für 2021 dürfte diese Gewinnmarge nun im Bereich von 47 Prozent liegen. Die Börse honoriert ...

