Der Softwareanbieter Teamviewer hat das von schweren Rückschlägen dominierte Jahr 2021 mit einer leicht positiven Note abgeschlossen. Dank Kosteneinsparungen im Schlussquartal verdiente das MDAX-Unternehmen operativ etwas mehr als zuletzt in Aussicht gestellt, wie es am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. An der Börse kommt dies gut an.Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...