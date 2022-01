Original-Research: DATRON AG - von BankM AG



Unternehmen: DATRON AG

ISIN: DE000A0V9LA7



Anlass der Studie: Kurzanalyse

Empfehlung: Kaufen

seit: 12.01.2022

Kursziel: EUR 15,11

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 29.9.2020, vormals: keine Bewertung Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker



2021 übertrifft Erwartung und Guidance, Unternehmensausblick für 2022 veröffentlicht



Kurz vor Ende des Geschäftsjahres hat die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) nicht nur einen Ausblick auf 2022 geliefert, sondern auch vermeldet, dass 2021 den im Oktober angehobenen Ausblick noch übertreffen wird. So wird der Umsatz nun bei rd. EUR 54 Mio. erwartet (zuvor: EUR 51 Mio. bis EUR 53 Mio.), das EPS dürfte zwischen EUR 0,93 und EUR 0,98 liegen (zuvor EUR 0,75 bis EUR 0,90). Auch der Auftragseingang war mit rd. EUR 56 Mio. höher als noch im Herbst erwartet. DATRON hat die 2021er Prognosen damit vier Mal angehoben, was einerseits noch der pandemiebedingten Unsicherheit geschuldet war, aber auch zeigt, dass die Gesellschaft eher konservative Ausblicke gibt, die auch bei schwierigem Umfeld erfüllt werden können. Bezogen auf die Prognose des Unternehmens für 2022 (Umsatz: EUR 55 Mio. bis EUR 59 Mio.; EPS: EUR 0,87 bis EUR 1,09), gehen wir davon aus, dass der mittlere Bereich der Bandbreiten erreicht werden kann. 2022er EV/Umsatz (0,68) und KGV (12,88) zeigen, vor dem Hintergrund eines Umsatzwachstums im mittleren einstelligen Bereich, weiterhin eine Unterbewertung gegenüber den Peers.

Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 15,11. Die Veränderung im Fairen Wert resultiert ausschließlich aus gesunkenen Peer-Multiples. Unsere Empfehlung lautet weiterhin 'Kaufen'.



