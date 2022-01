NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers anlässlich der "Healthcare Conference" der US-Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 77,50 Euro belassen. Bei dem Medizintechnikkonzern scheine die aktuelle Nachfrage im Vergleich zu früheren Corona-Wellen robust zu sein, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings habe Vorstandschef Bernd Montag signalisiert, dass der Konzern wohl das obere Ende der zu Jahresbeginn prognostizierten Margeneinbußen von 0,3 bis 0,5 Prozentpunkten erreichen wird./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2022 / 07:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2022 / 07:35 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHL1006

