Mit dem Thema "Welle oder Wende - ändert Omikron die Corona-Politik?" startet der ZDF-Polittalk "maybrit illner" am Donnerstag, 13. Januar 2022, 22.15 Uhr, ins neue Jahr. Die Omikron-Wand erreicht Deutschland. Doch über die Konsequenzen wird gestritten: Helfen nur neue, härtere Maßnahmen? Am Ende eine Impfpflicht? Und wie könnte das Ende der Pandemie aussehen?Im Studio begrüßt Maybrit Illner unter anderem diese Gesprächsgäste: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), Virologin Melanie Brinkmann, Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar sowie die Politjournalistin Eva Quadbeck.Der ZDF-Polittalk "maybrit illner" erreichte im vergangenen Jahr die höchste Zuschauerresonanz seit Sendebeginn. Der durchschnittliche Marktanteil von 15,2 Prozent war 2021 zugleich der Spitzenwert für Polittalks im deutschen Fernsehen und der beste Wert für Maybrit Illner seit 1999. Insgesamt sahen 2021 im Schnitt 3,06 Millionen Zuschauer die 40 "maybrit illner"-Ausgaben im ZDF.Die Gäste der ersten "maybrit illner"-Ausgabe 2022 in der Übersicht:Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin Mecklenburg-VorpommernKlaus Holetschek (CSU), Gesundheitsminister BayernMelanie Brinkmann, Virologin, Infektionsbiologin am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung und der Technischen Universität BraunschweigRanga Yogeshwar, Wissenschaftsjournalist, Autor, PhysikerEva Quadbeck, Stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin Hauptstadtbüro Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)Anne Arend, ZDF-Korrespondentin Studio Südwesteuropa mit Sitz in Paris