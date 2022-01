Zum Jahresende 2021 hat Viessmann das zehntausendste Brennstoffzellen-Heizgerät vom Typ Vitovalor an die Essenpreis Heizung & Sanitär GmbH in Östringen verkauft. "Es freut mich, dass gerade wir es sind, die diesen besonderen Meilenstein setzen dürfen", sagt Geschäftsführer Thomas Essenpreis. Das zehntausendste Brennstoffzellen-Heizgerät wird in den nächsten Wochen bei einem Hausbesitzer im Landkreis Karlsruhe installiert.Brennstoffzellen-Heizgerät mit Varianten für Neubau und NachrüstungDas für ...

