Idorsia hat die Woche gleich mit einer sehr guten Nachricht begonnen. Der Biotechkonzern erhielt für sein Schlafmittel Daridorexant von der US-Gesundheitsbehörde FDA grünes Licht. Die Aktie zog daraufhin kräftig an. In der Sendung "Börsenplatz Zürich" analysiert Vivien Sparenberg von Vontobel jede Woche einen anderen Wert aus der Schweiz, den USA oder dem Blue-Chip-Sektor in Deutschland. Die Expertin zeigt, was aktuell wichtig ist und welche Perspektiven das besprochene Unternehmen hat.