An der Wall Street zeigen sich die Futures auf die wichtigsten Aktienindizes zur Wochenmitte wenig verändert, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell am Vortag mit seinen Aussagen vor dem Senatsausschuss für Banken an den Börsen für eine Erholungsbewegung gesorgt hatte.

Mit Spannung werden die am Nachmittag (14:30 Uhr MEZ) veröffentlichten Daten zu den US-Verbraucherpreisen für Dezember erwartet. Ökonomen prognostizieren hier einen weiteren Anstieg auf 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, dies wäre der höchste Stand seit 1982. Allerdings wird erwartet, dass damit der Höhepunkt der Preissteigerung erreicht wird. Sollte diese Marke jedoch deutlich überschritten werden, dürfte der Druck auf die Notenbank, die geldpolitischen Zügel anzuziehen, weiter zunehmen. Jüngst hatten Sorgen über eine schnellere Zinserhöhung durch die US-Notenbank die Aktienmärkte belastet.

Powell hatte sich in seiner Rede nicht so falkenhaft gezeigt wie zuletzt andere Vertreter der US-Notenbank. Der Fed-Chef sagte, dass die hohe Inflation ihren Tribut gefordert habe und eine ernsthafte Bedrohung für die wirtschaftliche Erholung darstelle. Er bekräftigte die Inflation bekämpfen zu wollen, und dass die US-Notenbank bei Bedarf die Zinsen anheben werde. Powell zeigte sich zudem zuversichtlich, dass die Störungen in der Lieferkette, die die Preise mit in die Höhe getrieben haben, nachlassen dürften. In China hat sich indessen der Anstieg der Verbraucherpreise bereits verlangsamt.

Die US-Notenbanker hatten im Dezember drei Zinserhöhungen um jeweils einen Viertelprozentpunkt für dieses Jahr in Aussicht gestellt und signalisiert, dass diese im März beginnen könnten.

Die Anleger richten ihre Aufmerksamkeit zudem auf die anstehende Berichtssaison. Mit den Geschäftsberichten von JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo und Blackrock im weiteren Wochenverlauf stehen gleich die Zahlen mehrerer Schwergewichte aus dem Finanzsektor an.

Konjunkturseitig werden noch Daten zu den Öllagerbeständen der staatlichen Energy Information Administration veröffentlicht. Erst am Abend (20 Uhr MEZ) legt die US-Notenbank ihren aktuellen Konjunkturbericht Beige Book vor.

January 12, 2022

