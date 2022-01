Die BASF-Aktie ist gut in das neue Börsenjahr gestartet - und setzt den freundlichen Trend auch im heutigen Handel bisher fort. Rückenwind erhalten die Anteilscheine des weltgrößten Chemieproduzenten zusätzlich auch noch in Form eines durchaus bullishen Analystenkommentars aus dem Hause Deutsche Bank.So hat deren Analyst Tim Jones die Einstufung für die DAX-Titel erneut mit "Buy" bestätigt. Das Kursziel beziffert er unverändert auf 92,00 Euro, was satte 38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liegt. ...

