HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für CTS Eventim von 66,50 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegen der neuen Pandemiewelle seien die Geschäfte des Ticketing- und Event-Unternehmens auf kurze Sicht nur schwer einzuschätzen, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick voraus sei allerdings mit einer steigenden Profitabilität zu rechnen, nicht zuletzt weil die Kunden höhere Preise akzeptierten./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2022 / 18:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470306

CTS EVENTIM-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de