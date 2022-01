WERBUNG Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer, bahnt sich eine Branchenrotation an? Die Wachstumsaktien des NASDAQ-Segmentes sind ziemlich mies in das neue Börsenjahr gestartet. So liegt der US-Index seit Jahresbeginn fast 1.000 Punkte unter Wasser. Dabei haben die Investoren selbst bei namhaften Marktführern wie Adobe Systems, DexCom, Netflix oder Datadog teils prozentual zweistellig abgehobelt. In Europa wurde ...

