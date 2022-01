Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - An diesem Tag hat die Alexandrite Lake Lux Holdings S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg (die "Bieterin") in einer Veröffentlichung bekannt gemacht, dass die Bieterin und mit der Bieterin gemeinsam handelnde Personen insgesamt 89.904.173 Aktien und Stimmrechte (50,50% des ausstehenden Grundkapitals) der alstria office REIT-AG (ISIN DE000A0LD2U1/ WKN A0LD2U) erworben haben. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

