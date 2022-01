- Spannende Börsendebüts 2022: Vor allem im Technologiesektor wird heuer eine rege IPO-Tätigkeit erwartet.- Favoriten in Wien: Auch 2022 könnte gut werden- die große Rotation, Jens Korte live von der Wall Street- von Ölpreisrallye profitieren - über einen sehr "heilsamen Corona-Krisenschock" schreibt Andreas Unterberger.- Analyse. Für US-Professor Nouriel Roubini hat der Ausgang der Präsidentschaftswahl in Italien weitreichende Folgen- Aufträge. Orderbücher der deutschen Wirtschaft sind so gut gefüllt wie noch nie- Südosteuropa. Serbien verständigt sich mit Brüssel auf seine "grüne Agenda"- Neue Strategie. Der SAP-Konzern setzt künftig ausschließlich auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...