Bad Wimpfen (ots) -"Frisch vom Feld" - unter diesem Motto bietet Lidl pünktlich zum Anpfiff der Handball-Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei exklusive Einblicke für Handball- und Sportbegeisterte. Das Unternehmen stellt als langjähriger offizieller Frische-Partner des Deutschen Handballbundes und der EHF Euro 2022 auf einer eigenen Plattform unter www.lidl.de/dhb Matchhighlights, Live-Content und Inhalte zu den Themen Sport, Ernährung und Gesundheit bereit, um die Fans hautnah an der Partnerschaft teilhaben zu lassen.So zeigt beispielsweise DHB-Bundestrainer Athletik David Gröger zusammen mit DHB-Nachwuchsspielern im Rahmen einer Fitnessvideo-Reihe effektive Übungen für einen aktiven Start ins neue Jahr, während Mannschaftskoch Nils Walbrecht Tipps zu ausgewogener Ernährung sowie die Lieblingsrezepte der Nationalspieler preisgibt. Die DHB-Nationalspieler treten zudem in einem kurzweiligen Food-Quiz, moderiert von Sportmoderator Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld, gegeneinander an. Ausgespielt werden die Videos auf Facebook, Instagram sowie Youtube. Zudem bewerben Medienkooperationen mit Sportportalen wie kicker.de den Content. Beim Lidl-Gewinnspiel zur EHF Euro 2022 konnten darüber hinaus bereits im Dezember exklusive Preise und unvergessliche Erlebnisse zum DHB-Team gewonnen werden.Auch nach Abschluss der Europameisterschaft bleibt die Plattform im Rahmen der Partnerschaft mit dem Deutschen Handballbund weiterhin bestehen und wird ganzjährig mit spannenden Inhalten bespielt und weiterentwickelt.Erste Einblicke für Handball- und Sportbegeisterte gibt es auf dem Lidl Youtube-Kanal (https://www.youtube.com/user/Lidl/videos).Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5119832