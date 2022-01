Ein Research-Team der US-Bank Wells Fargo empfiehlt, den kalifornischen Halbleiter-Spezialisten überzugewichten. AMBARELLA entwickelt Video-Sensoren und -Systeme mit zentraler Bedeutung für das autonome Fahren. Für die AMBARELLA-Aktie gilt laut Wells Fargo unverändert das Kursziel 205 $. Die Analysten betonen die Bedeutung für weitere Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz.



Die Aktie mit Nasdaq-Kürzel "AMBA" war Ende November bis 227,59 $ hochgelaufen und wurde am 4. Januar noch einmal auf 220,14 $ gehievt. Um dann an 5 Handelstagen 33 % nachzugeben: Am Montag nur noch 146,25 $ im Tagestief. Heute in den USA vorbörslich + 3,5 % auf 162,50 $.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



