DGAP-News: FALCON Vermögensverwaltung AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

FALCON Vermögensverwaltung AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.02.2022 in FALCON Vermögensverwaltung AG, Hochstr. 35-37, 60313 Frankfurt mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



12.01.2022 / 15:05

Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP

- ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



FALCON Vermögensverwaltung AG Frankfurt am Main Einladung zur Hauptversammlung Montag, den 28.02.2022

Ort: FALCON Vermögensverwaltung AG, Hochstrasse 35-37, 60313 Frankfurt am Main

Zeit: 14:30 Uhr Teilnehmer: Aktionäre FALCON Vermögensverwaltung AG Roger Krüger Vorstand Markus Gurlitt Aufsichtsrat (Vorsitz) Reiner Bergmann Aufsichtsrat Wolfram Lange Aufsichtsrat Top 1: Vorstellung und Erklärung Abschluss 2020 Top 2: Vorstellung GJ Verlauf 2021 Top 3: Ausblick 2022 Top 4: Kapitalerhöhung 2022 Der Vorstand

12.01.2022 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de