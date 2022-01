Wien (www.fondscheck.de) - Der Vermögensverwalter Spiekerman & Co. hat einen neuen Sprecher des Vorstands: Sebastian Kotte hat das Amt zu Jahresbeginn von Thomas Acker übernommen, der am 1. Juli dieses Jahres in den Ruhestand gehen wird, so die Experten von "FONDS professionell".Einen entsprechenden Bericht des Branchendienstes Citywire habe Spiekerman & Co. auf Anfrage von FONDS professionell ONLINE bestätigt. Ab Mitte des Jahres werde Kotte, der seit 2012 Mitglied des Vorstandes des in Westfalen aktiven Vermögensverwalters sei, die Geschickte des Unternehmens zusammen mit Dirk Scherz als Führungs-Duo lenken. (News vom 11.01.2022) (12.01.2022/fc/n/p) ...

