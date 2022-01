E79 Resources hat mit seinem spektakulären Erfolg auf Happy Valley in Australien die Blaupause dafür geliefert, was moderne Exploration in einem vergessenen, aber hochgradigen Bergbaudistrikt des 19. Jahrhunderts erreichen kann. A.I.S. Resources Limited (TSXV: AIS, FRA: 5YHA) hat sich von diesem Vorbild inspirieren lassen und sich jetzt die 57 km² große Nachbarlizenz EL006194 mit dem Bright Projekt gesichert, die ebenfalls ...

