"Es ist nicht die Frage, ob die Inflationsrate fällt, sondern auf welchem Niveau sie sich einpendeln wird."«Die Inflationsrate in den USA ist im Dezember von 6.8 % auf 7 % gestiegen. An solch hohe Raten kann und möchte man sich nicht gewöhnen. Es muss sich um eine vorübergehende Angelegenheit handeln, sonst hätte die US-Wirtschaft langfristig ein Problem. Die gute Nachricht ist: In den kommenden Monaten wird die Inflationsrate in den Rückwärtsgang gehen, auch ohne Zutun der US-Notenbank.

Den vollständigen Artikel lesen ...