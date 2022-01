Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc (2702/22)

As from January 13, 2022, the following warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN MINI L KAKAO AVA 21 GB00BG5W8L98 MINI L MIPS AVA 5 GB00BG62MD85 MINI L AUDUSD AVA 5 GB00BL00B920 BULL NORDEA X5 AVA 4 GB00BL011H38 BEAR DJIA X10 AVA 6 GB00BL017Z30 BULL UBSG X5 AVA 4 GB00BL02X813 MINI S USDCAD AVA 14 GB00BL039W03 BEAR PALL X10 AVA 11 GB00BL042466 MINI L SECARE AVA 6 GB00BL047K72 BEAR BENSIN X8 AVA 8 GB00BL04W027 BEAR PALLA X12 AVA 6 GB00BL061C32 MINI S USDSE AVA 107 GB00BL083X49 MINI L USDSEK AVA 51 GB00BL085N80 BEAR WTI X10 AVA 14 GB00BL087214 BEAR WTI X12 AVA 14 GB00BNTPH838 MINI S EURUSD AVA 44 GB00BNTQBV71 BEAR WTI X12 AVA 15 GB00BNTQMX68 BEAR WTI X15 AVA 17 GB00BNTR3W52 BEAR CO2 X10 AVA 20 GB00BNTS3F10 TURBO L OLJA AVA 596 GB00BNTT0Y26 TURBO L OLJA AVA 597 GB00BNTT0Z33 TURBO L OLJA AVA 598 GB00BNTT1050 MINI L OLJA AVA 472 GB00BNTT1M78 MINI L HEX AVA 11 GB00BVZX3L20 MINI L NDX AVA 59 GB00BW6PF299 The last day of trading will be January 12, 2022. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance Stockholm on telephone +46 8 405 72 80, or iss@nasdaq.com.