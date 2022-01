Trotz einer Entschuldigung hängt die politische Zukunft des britischen Premier an einem dünneren Faden. Spott und Häme ergiesst sich über ihn, die Opposition fordert seinen Rücktritt.London - Trotz einer Entschuldigung nach einer Lockdown-Gartenparty in seinem Amtssitz hängt die politische Zukunft des britischen Premierministers Boris Johnson an einem dünneren Faden denn je zuvor. Die Opposition forderte am Mittwoch im Parlament in London lautstark Johnsons Rücktritt. Wichtig ist für den Premier nun, ob seine eigene Konservative Partei ihn stützt - oder fallen lässt.

Den vollständigen Artikel lesen ...