Gemischte Neuigkeiten aus Wolfsburg

Der Chipmangel hat seine Spuren bei dem deutschen Automobilkonzern hinterlassen. Die Sportwagentochter Porsche zeigt sich allerdings hiervon unbeeindruckt.



Die Absatzzahlen der Kernmarke VW fielen im Jahr 2021 auf 8,9 Millionen Stück. Dies stellt einen Rückgang von 400.000 im Vergleich zum Jahr 2020 dar. Ein zentraler Grund für den Verkaufsrückgang ist die weltweite Knappheit an Halbleitern. Zusätzlich haben die Wolfsburger im wichtigen chinesischen Markt mit starker Konkurrenz zu kämpfen. Elektroautohersteller wie Tesla, Nio oder Xpeng sind VW in puncto digitaler Ausstattung oft einen Schritt voraus. Nichtsdestotrotz konnte das Unternehmen den Anteil verkaufter Elektrofahrzeuge an den gesamten verkauften Modellen auf 5,1% erhöhen. Das entspricht einer Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr und lässt sich im unteren Bereich der Zielsetzung des Konzerns verordnen.

Erfreuliche Nachrichten gibt es außerdem von den Premiummarken Porsche und Bentley. Die Margenträchtigeren Marken wurden bei der Verteilung der knappen Halbleiter bevorzugt und konnten somit starke Verkaufszahlen verbuchen. Bentley konnte seinen Absatz um 31% steigern und Porsche um 11%. Maßgeblich für den Erfolg der Zuffenhausener war hierbei der Taycan dessen Absatzahlen sich im vergangen Jahr auf knapp 41.300 verdoppelten.





