Ab 2023 wird es in der Hauptstadt eine Photovoltaik-Pflicht für neue Wohn- und Nicht-Wohngebäude geben. Bereits vorher will der Senat mit der "Solardachbörse" dem Photovoltaik-Zubau in Berlin einen Schub verleihen.Der Berliner Senat beschloss im vergangenen Sommer eine Photovoltaik-Pflicht für neue Wohn- und Nicht-Wohngebäuden ab 2023, die auch bei größeren Dachsanierungen greifen soll. Die Energiewende soll so in der Hauptstadt vorangetrieben werden. Die Verpflichtung kann auch durch Dritte erfüllt werden, wie das Gesetz vorsieht. Bereits vor Inkrafttreten der Photovoltaik-Pflicht will die Landesregierung ...

