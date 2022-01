Von Al RootBarron'sÜbersetzung: Laura MarkusSelbstfahrende Autos und Lkw sind stark im Kommen. TuSimple, ein Start-up für selbstfahrende Lastwagen, hat daher viel Wachstumspotenzial. Das macht sich auch an der Wall Street bemerkbar. Am Montag stufte KeyBanc-Analyst Todd Fowler die TuSimple-Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 50 Dollar ein. Sie stieg am Dienstag vorbörslich um 5,8 Prozent auf 27,54 Dollar. Der S&P 500 und der Dow Jones fielen um 0,4 beziehungsweise 0,6 Prozent. "Vollständig ...

