Im Kartellverfahren rund um den Google News Showcase hat Google Zugeständnisse gemacht. Das Verfahren läuft aber noch weiter. Google darf seinen News Showcase in Deutschland offenbar nicht mehr in Verbindung mit der Suche anzeigen. Das ist Teil der Auflagen, die Google wegen wettbewerblicher Bedenken des Bundeskartellamtes einhalten muss, wie die Verwertungsgesellschaft Corint Media mitteilt. Im Showcase stellt Google in Zusammenarbeit mit Medienunternehmen Artikel zusammen und bietet diese ohne Paywall an. Im Gegenzug...

Den vollständigen Artikel lesen ...