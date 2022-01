Peking (ots/PRNewswire) -Die Stadt Wuhu in der ostchinesischen Provinz Anhui zeichnet sich durch einen immanenten Wert der Innovation aus, der sie dazu anleitet, ein unterstützendes und integratives Umfeld für die innovativen Einrichtungen zu schaffen, was zu einem selbständigen Entwicklungsweg führt, sagte Shan Xiangqian, Parteichef von Wuhu.Als Unterzentrum der Provinz ist Wuhu die Stadt mit dem zweithöchsten BIP der Provinz Anhui. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2021 verzeichnete die Stadt eine BIP-Wachstumsrate von 13,6 Prozent, die höchste unter den Städten in der Region des Jangtse-Deltas.Innovationsgetriebene, neue Energie- und intelligente vernetzte Fahrzeuge sind zum wichtigsten Wirtschaftszweig in Wuhu geworden. 311 Industrieunternehmen mit einem Gesamtwert von fast 130 Milliarden Yuan (etwa 20,39 Milliarden US-Dollar) sind in der Stadt angesiedelt. Mit sieben F&E-Plattformen auf nationaler Ebene und 77 auf Provinzebene hat die Stadt eine vollständige Industriekette mit Kernunternehmen wie Chery Automobile gebildet.Da die Stadt Wuhu bestrebt ist, herausragende innovative Unternehmen zu fördern, wird sie auch durch die Innovationsbemühungen der Unternehmen inspiriert, so Shan. Mit F&E Investitionen (https://en.imsilkroad.com/investment/index.html) die 3,34 Prozent der Gesamtinvestitionen ausmachen, strebt die Stadt bis zum Jahr 2023 die Ansiedlung von mehr als 2.000 Hightech-Unternehmen und 2.500 Industrieunternehmen ab einer bestimmten Größe an."Ob sich ein Unternehmen in einer Stadt niederlässt, hängt letztlich mit dem Gewinnpotenzial zusammen", sagte Shan und erläuterte, warum die Verbesserung der Unternehmensrentabilität im Mittelpunkt der Bemühungen von Wuhu um die Optimierung des Geschäftsumfelds steht.In den letzten Jahren hat Wuhu eine Reihe innovativer Maßnahmen zur Verbesserung des Unternehmensumfelds eingeführt. So hat die Stadt beispielsweise neun Arbeitsgruppen für verschiedene Bereiche eingerichtet, die den Unternehmen helfen sollen, ihren Gewinn zu steigern, indem sie 300 große lokale Unternehmen eingehend untersuchen."Unser oberstes Ziel ist es, die Umsetzung der Politik (https://en.imsilkroad.com/policy/index.html) so einfach zu machen wie das Online-Shopping", sagte Shan und wies darauf hin, dass die Stadt ihr Bestes tun werde, um die lokalen Unternehmen zu unterstützen. "Es gibt zwar kein einziges Unternehmen, das Wuhu vollständig repräsentieren kann, aber zusammen bilden sie das Wesen der Stadt", sagte er.https://en.imsilkroad.com/p/325892.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1723914/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1723897/2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1723898/3.jpgPressekontakt:Bao,+86-18503306162Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5120083