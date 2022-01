MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Olaf Scholz im Bundestag:

"Kanzlerin Angela Merkel war für eine Politik der ruhigen Hand bekannt. Nachfolger Olaf Scholz schien bisher mit eingeschlafener Hand zu agieren. Im Bundestag ist er erwacht und hat sich klar artikuliert. Im heftigen Streit um eine Impfpflicht schlug Scholz einen Pflock ein, hinter den er schwerlich zurück kann: Alle Deutschen ab 18 Jahren sollen zu einer Corona-Spritze verpflichtet werden. Dass dies die Auseinandersetzung in Höhen treiben dürfte, machte die AfD-Störaktion zu Beginn seines Auftritts klar. Dass Scholz für das Impfgesetz unbedingt einen Gruppenantrag aus dem Parlament sehen will und einen Vorschlag der Regierung verweigert, ist anfechtbar und überdies ein gefundenes Fressen für die Opposition. Die öffentliche Debatte droht nun vollends zu zerfasern. Die militante Gegnerschaft der Corona-Restriktionen wird weiter toben. Und der Regierung was husten, wenn sie erst Impf- Kontrollen ansetzt."/yyzz/DP/he