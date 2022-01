Berlin (ots) -Unter dem Motto "Gewinne planbar neue Lieblingskunden ohne Werbekapital oder komplizierte Technik" zeigt der österreichische Mentor Robert Roth seinen Klienten den profitablen Weg ins Online-Business. Er bietet dabei eine ganzheitliche strategische Unterstützung an, mit der sich ein Dienstleistungsunternehmen allein über das Internet aufbauen und/oder skalieren lässt. Seine eigene Karriere beweist, dass das funktioniert.Der Experte für Online Business Robert Roth (http://www.robert-roth.com) betont: "Meinen Kunden geht es nicht nur um schneller, höher, weiter, sondern in erster Linie darum ein erfülltes Leben zu führen. Deshalb bauen sie mit mir ihr Onlinebusiness auf Basis ihrer Leidenschaften oder Berufung auf."Leistungen von Robert RothDie Leistungen des Mentors beginnen an der Wurzel und führen zielgerichtet bis zum funktionierenden und skalierbaren Online-Geschäftsmodell. Es gehören dazu:- Arbeit am Mindset des Kunden- Entwicklung des passenden Geschäftsmodells- Positionierung (optional inklusive Aufbau einer Webpräsenz)- Markenaufbau- Kundengewinnung- Prozessoptimierung und -automatisierungEin Entrepreneur, der niemals Angestellter werden wollteDie Entwicklung zum Online-Unternehmer hat Roth selbst durchlaufen. Er startete schon mit 17 Jahren sein erstes eigenes Business, nachdem er beschlossen hatte, niemals Angestellter zu werden.Sein erstes Geschäftsmodell war das Programmieren von Webseiten. Das ist auch für manche seiner heutigen Kunden wichtig: Roth's Team kann ihnen auch einen Webauftritt erstellen und implementieren, falls dieser noch nicht vorhanden ist oder erneuert werden soll.In seinen frühen 20ern war er an der Entwicklung einer Websoftware beteiligt, die damals in Österreich marktführend war und die einige der größten Unternehmen des Landes nutzten. Nach einem Schwenk in der Karriere hatte er als Musiker auf internationalen Bühnen Erfolg (Boogie-Woogie-, Blues-, Rock&Roll-Pianist) und war Persönlichkeitstrainer für Privatpersonen, Unternehmen, für weitere Organisationen und hielt auch Vorträge für die Wirtschaftskammer in Tirol (Österreich). Später skalierte er Online-Marketing-Projekte aus dem Stand auf Monatsumsätze von 30.000 Euro und mehr, mit hohen Gewinnmargen.Da er in der Welt unterwegs ist (Reisen in über 70 Länder), beschloss er vor einiger Zeit, seinen Lebensmittelpunkt in die Karibik zu verlagern.Gegenwärtiger Fokus von Robert RothRoth unterstützt auch im Jahr 2022 in Erster Linie intuitive Coaches, Berater und Trainer bei ihrem Onlinebusiness-Aufbau. Dabei spielt es keine Rolle, ob sein Kunde sein Geld noch als Angestellter verdient oder bereits selbständig ist. Er hat ein feines Gespür dafür, was für den anstehenden Wachstumsschritt gebraucht wird und schwört auf beschleunigtes Vorankommen durch besonders intensive 1:1 Arbeit."Ich arbeite mit meinen Kunden exklusiv und persönlich zusammen. So kommen wir sofort in die Tiefe und erzielen in kürzester Zeit handfeste Resultate, nämlich neue Kundenanfragen und Gewinne.", unterstreicht der Experte für Online Geschäftsaufbau Robert Roth.Schritte zum Erfolg im InternetDie Schritte teilt Robert Roth in drei Phasen ein. Zunächst sollte sich die Kunden einem persönlich maßgeschneiderten Geschäftsmodell zuwenden und gleichzeitig hohe Erfolgsaussicht hat: es sollte sich strikt an den eigenen Interessen und Stärken ausrichten. Der zweite Schritt ist die Entwicklung einer Marke mit USPs (Alleinstellungsmerkmalen), der dritte Schritt die Skalierung nach oben, die nur über die Automatisierung bestimmter Prozesse funktioniert.Der erfolgreiche Unternehmer Roth pointiert: "Wenn du Schritt für Schritt individuell angeleitet wirst, dann kannst du nur scheitern, wenn du im Nachgang nicht konsequent an der Umsetzung dran bleibst."Monat für Monat sammelt Roth weitere begeisterte Kundenstimmen, die von den Resultaten aus der Zusammenarbeit berichten.Sven Kilcher beispielsweise rezensiert: "Innerhalb von 3 Monaten konnte ich als ehemaliger Angestellter mit meinem nagelneuen Onlinebusiness genug verdienen, um mit meiner Familie davon leben zu können. Wir sind inzwischen ausgewandert."Oder Daniel Leinmüller führt aus: "Die Zusammenarbeit mit Robert hat mir unter Anderem zusätzliche 5-stellige Umsätze und einen konkreten Wachstumsfahrplan für mein Business gebracht."Für mehr Informationen klicken Sie jetzt rein unter www.robert-roth.comPressekontakt:Robert Rothrobert@robert-roth.comOriginal-Content von: Robert Roth, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161017/5120102