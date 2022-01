Die World Apple and Pear Association (WAPA) veröffentlichte am Dienstag die ersten Apfel- und Birnenbestandsdaten der Saison. Die Zahlen zeigen, dass die Apfelbestände in Europa um 6,8% im Vergleich mit 2020 auf 4.917.891 Tonnen gestiegen sind, während die Birnenbestände um 27% auf 656.438 Tonnen abnahmen. Grafik © WAPA In den USA standen die Apfelbestände am 1....

