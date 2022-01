Die Niederlande waren 2021 einer der Führenden in dem Handel von Frischobst und -gemüse, trotz hoher Transportkosten, einem Mangel an Seecontainern, des Brexit und der Lockdowns. Die Verkäufe von Frischobst und -gemüse im Ausland sind auf 13,1 Milliarden EUR (+1%) gestiegen. Bildquelle: Shutterstock.com Der Exportwert von Frischobst war so hoch wie 2020, während der...

