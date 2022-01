Wichtige Punkte Die Ausgliederung der Mediensparte von AT&T hat die Aktien des Telekommunikationsunternehmens belastet. Die Halbierung der Dividende von Ma Bell als Folge des Deals kam bei Einkommensanlegern nicht gut an. Eine kleinere, stärker fokussierte Aktie ist für Investoren viel besser - was der Markt vielleicht langsam begreift. Was ist passiert? Obwohl die Fusion von AT&T (WKN:A0HL9Z) mit TimeWarner im Jahr 2018 dafür verantwortlich gemacht wurde, dass der Telekommunikationsriese über die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...