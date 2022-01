DJ PC-Auslieferungen von Lieferengpässen im 4. Quartal ausgebremst

Von Maria Armental

NEW YORK (Dow Jones)--Belastet von Lieferengpässen wurden die PC-Lieferungen im vierten Quartal ausgebremst. Nach Angaben von International Data und Canalys stiegen die Auslieferungen im vierten Quartal um etwa 1 Prozent, während Gartner 5 Prozent geringere Auslieferungen meldete. Nach sechs Wachstumsquartalen in Folge ist dies der erste Rückgang im Jahresvergleich. Ein Großteil der Unterschiede zwischen den Angaben der Datenlieferanten ist darauf zurückzuführen, wie PCs definiert werden.

Mikako Kitagawa, Research Director bei Gartner, führte das schwierige vierte Quartal auf einen starken Rückgang der Auslieferungen in den USA aufgrund von Problemen in der Lieferkette und einer geringeren Nachfrage nach Chromebooks zurück. Die Lieferengpässe dürften zumindest in der ersten Jahreshälfte die Auslieferungen weiter belasten, so Tom Mainelli, Group Vice President bei IDC.

Lenovo Spitzenreiter

Im vergangenen Jahr war nach Angaben der Datenanbieter Canalys, Gartner und IDC Lenovo Marktführer bei PCs. Die HP Inc folgte an Nummer zwei, dahinter Dell Technologies und Apple.

Laut Canalys wurden 2021 insgesamt 341,1 Millionen PCs ausgeliefert, während IDC die weltweiten Auslieferungen im Gesamtjahr auf 348,8 Millionen Einheiten beziffert. In beiden Fällen liegt der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr bei etwa 15 Prozent. Laut Gartner wurden 2021 insgesamt 339,8 Millionen Geräte ausgeliefert, was einem Anstieg von 9,9 Prozent entspricht.

Die pandemiebedingte Wiederbelebung des PC-Marktes dürfte sich nach Branchenangaben künftig fortsetzen. Es dürfte vor allem höhere Ausgaben für Premium-PCs, Monitore und andere Produkte geben, da die Verbraucher nach schnelleren, besseren, widerstandsfähigeren und sichereren PCs suchten, meint Canalys-Analyst Ishan Dutt.

