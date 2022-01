Der DAX dürfte am Donnerstag zunächst weiter um die 16.000 Punkte schwanken. Nachdem der deutsche Leitindex die runde Marke am Vortag zunächst zurückerobern konnte, wird er nun einige Punkte darunter erwartet. Der Broker IG taxiert ihn zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,17 Prozent tiefer auf 15.983 Punkte.Mit Blick auf die Kursgewinne am Vortag sahen Analysten der Commerzbank am Morgen eine gewisse Gelassenheit der Anleger angesichts der steigenden Verbraucherpreise. "Obwohl die US-Inflation auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...