Der deutsche Leitindex hat die Rückkehr über die Marke von 16.000 Punkten geschafft. Zeitweise rutschte er gestern zwar immer wieder darunter. Am Ende schloss der DAX dann aber bei 16.010 Punkten. Das ist ein Plus von rund 0,4 Prozent bzw. 68 Zählern. Marktidee: TeamViewer TeamViewer hat gestern Geschäftszahlen vorgelegt und die Märkte positiv überrascht. Die Aktie legte daraufhin deutlich im zweistelligen Prozentbereich zu. Dabei übersprang der Kurs gleich mehrere wichtige technische Marken. Langfristig betrachtet befindet sich Teamviewer allerdings immer noch in einem Abwärtstrend. Um eine Bodenbildung zu bestätigen, muss das Papier jetzt noch über eine bestimmte Marke steigen.