Die US-Notenbank müsse in diesem Jahr aggressivere Zinserhöhungen vornehmen, um den Inflationsanstieg einzudämmen, so James Bullard, Präsident der Federal Reserve Bank of St. Louis. Während er noch vor kurzem der Meinung gewesen sei, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr dreimal anheben müsse, "denke ich jetzt, dass wir im Jahr 2022 vielleicht vier Erhöhungen vornehmen sollten". Es sei wichtig, dass die Fed "eher früher als später" mit den Zinserhöhungen beginne, da eine kurzfristige und stetige Rücknahme der Stimulierung das Risiko eines noch aggressiveren Kurses verringere, sollte die Inflation nicht in Richtung des Fed-Ziels zurückgehen. "Wir wollen die Inflation auf eine Weise unter Kontrolle bringen, die die Realwirtschaft nicht stört, aber wir sind auch fest entschlossen, die Inflation mittelfristig wieder auf 2 Prozent zu bringen", sagte Bullard dem Wall Street Journal. Unter Bezugnahme auf die Anleihekäufe der Fed sagte er: "Diese Notfallmaßnahmen auf der Bilanzseite sind nicht mehr willkommen", und es scheine wahrscheinlich, dass die Käufe im Jahr 2021 mehr Anreiz waren, als die Wirtschaft gebraucht habe. "Wenn es nach mir ginge, hätten wir die Käufe früher beendet, als es jetzt der Fall ist", sagte Bullard und fügte hinzu: "Wir sollten parallel zu den Zinserhöhungen, die ich empfehle, ab dem Frühjahr auch einen passiven Run-off der Bilanz zulassen". Passives Abfließen bedeutet, dass Wertpapiere fällig und nicht ersetzt werden.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erzeugerpreise Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 200.000 zuvor: 207.000

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.708,50 -0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.854,25 -0,2% Nikkei-225 28.489,13 -1,0% Hang-Seng-Index 24.367,75 -0,1% Kospi 2.962,09 -0,3% Shanghai-Composite 3.559,00 -1,1% S&P/ASX 200 7.474,40 +0,5%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Die Börsen konsolidieren die teils kräftigen Gewinne vom Vortag. In den USA war der starke Anstieg der US-Verbraucherpreise im Dezember um 7 Prozent gut weggesteckt worden, weil er als eingepreist galt. Ausgeprägte Schwäche zeigt seitdem aber der Dollar, was als Bremser an der japanischen Börse wirkt. Daneben verweisen Marktteilnehmer auf die Corona-Pandemie als Belastungsfaktor. In Schanghai sprechen Händler von Zurückhaltung im Hinblick auf das nahende chinesische Neujahrsfest. Sydney folgte wie oft stärker der US-Vorgabe und legte leicht zu. Zu dem Plus trugen maßgeblich die Rohstoffaktien bei. Rio Tinto gewannen mit den robusten Konjunkturaussichten 4,1 und BHP 3,8 Prozent. In der gesamten Region waren erneut Energie-und Ölwerte gesucht nach dem jüngsten Anstieg der Energie- und Ölpreise. In Hongkong werden Aktien aus dem Immobiliensektor verkauft, nachdem zuletzt diverse Unternehmen Zinszahlungen nicht leisten konnten und nun Geschäftsbereiche verkaufen müssen. China Evergrande geben um 2,4 Prozent nach, China Vanke um 2,6 Prozent, Country Garden um 6,6 und Country Garden Services um 3,3 Prozent. In Seoul geht es für Posco um 2,0 Prozent nach oben. Der Stahlhersteller sagt für 2021 ein Rekordergebnis für den operativen Gewinn voraus. In Sydney profitierten Crown Resorts (+8,8%) von einem nachgebesserten Übernahmeangebot durch Blackstone.

US-NACHBÖRSE

Gut kamen nachbörslich vorgelegte und Geschäftszahlen von KB Home an. Die Aktie legte auf Nasdaq.com um 5,4 Prozent zu. Das Unternehmen kündigte zudem mit Blick auf den Auftragsbestand von fast 5 Milliarden Dollar für das laufende Jahr ein signifikantes Umsatzwachstum an. Der Kurs des Konkurrenten Lennar machte 3,4 Prozent gut. Lennar hatte eine Anhebung der Dividende von 1,00 auf 1,50 Dollar je Aktie angekündigt. Elastic gaben um 4,5 Prozent nach. Das IT- und Datenanalyse-Unternehmen hatte diverse Veränderungen an der Führungsspitze mitgeteilt. Unter anderem wird der Gründer und bisherige Unternehmenschef nun Technikchef des Unternehmens, während der vor einem Jahr zu Elastic gestoßene Ashutosh Kulkarni neuer CEO wird. Daneben hatte Elastic angekündigt, dass die Ergebnisse des laufenden Geschäftsquartals höher ausfallen dürften als bislang angenommen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 36.290,32 +0,1% 38,30 -0,1% S&P-500 4.726,35 +0,3% 13,28 -0,8% Nasdaq-Comp. 15.188,39 +0,2% 34,94 -2,9% Nasdaq-100 15.905,10 +0,4% 60,97 -2,5% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 850 Mio 853 Mio Gewinner 1.711 2.461 Verlierer 1.624 892 Unverändert 164 141

Gut behauptet - Die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreisen für Dezember kletterten mit 7,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr zwar so stark wie seit 40 Jahren nicht mehr, dies war allerdings so auch erwartet worden. Für etwas Entspannung sorgte, dass es keinen Ausreißer nach oben gab, der den Druck auf die US-Notenbank nochmals erhöht hätte, noch früher als bislang erwartet mit Zinserhöhungen zu beginnen. "Alles in allem ist es genauso schlimm, wie wir erwartet haben. Wir gehen davon aus, dass die Fed im März mit der Anhebung der Zinssätze beginnen wird, mit insgesamt vier Erhöhungen um 25 Basispunkte in diesem Jahr und vier weiteren im Jahr 2023", sagte Paul Ashworth, Chefökonom bei Capital Economics. Unter den Einzelwerten fielen Jefferies um 9,3 Prozent, nachdem die Investmentbank mit den Einnahmen im vierten Quartal die Erwartungen des Marktes verfehlt hatte.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,90 +2,0 0,88 17,3 5 Jahre 1,50 -0,1 1,50 23,9 7 Jahre 1,67 -1,1 1,68 23,2 10 Jahre 1,73 -0,5 1,74 22,5 30 Jahre 2,09 +1,6 2,07 18,7

Am Anleihemarkt zeigten die Renditen kein einheitliches Bild und reagierten insgesamt nur wenig auf die hohen Inflationszahlen. Die Zehnjahresrendite fiel um 0,5 Basispunkte auf 1,73 Prozent, am kurzen Ende stieg die Rendite aber um 2 Basispunkte angesichts der mit den Preisdaten untermauerten Zinserhöhungserwartungen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:26 % YTD EUR/USD 1,1440 -0,0% 1,1442 1,1360 +0,6% EUR/JPY 131,12 -0,0% 131,17 131,06 +0,2% EUR/GBP 0,8344 -0,0% 0,8347 0,8335 -0,7% GBP/USD 1,3710 +0,0% 1,3707 1,3631 +1,3% USD/JPY 114,61 -0,0% 114,66 115,38 -0,4% USD/KRW 1.187,51 +0,1% 1.185,97 1.190,96 -0,1% USD/CNY 6,3635 +0,1% 6,3584 6,3642 +0,1% USD/CNH 6,3678 +0,1% 6,3627 6,3695 +0,2% USD/HKD 7,7903 -0,0% 7,7910 7,7963 -0,1% AUD/USD 0,7285 +0,0% 0,7285 0,7213 +0,3% NZD/USD 0,6856 +0,1% 0,6848 0,6787 +0,4% Bitcoin BTC/USD 43.703,83 -0,4% 43.877,53 42.574,40 -5,5%

Nach den Inflationsdaten baute der Dollar seine Abgaben deutlich aus. Der Dollar-Index fiel um 0,7 Prozent, der Euro kletterte auf 1,1449 Dollar, nach 1,1365 Dollar vor der Veröffentlichung. Schon im Vorfeld der Preisdaten hatte es von Marktexperten geheißen, dass der Preisanstieg wohl nach oben überraschen müsse, um den Dollar zu stützen, weil drei bis vier Zinserhöhungen 2022 ohnehin bereits eingepreist seien.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,44 82,64 -0,2% -0,20 +9,6% Brent/ICE 84,48 84,67 -0,2% -0,19 +8,8%

Die Ölpreise legten um bis zu 1,8 Prozent zu. Händler verwiesen auf die wöchentlichen US-Öllagerdaten, die auf den tiefsten Stand seit 2018 gefallen waren. Dagegen verzeichneten die Benzin- und Dieselbestände aufgrund der negativen Omikron-Auswirkungen auf die Bewegungsfreiheit einen deutlichen Anstieg. Die Anleger schienen den Anstieg gelassen hinzunehmen, da sie davon ausgingen, dass sich die Omikron-Probleme ihrem Ende näherten und dann ein kräftiger Anstieg der Nachfrage folgen dürfte, hieß es. Auch der schwache Dollar wirkte stützend auf die Ölpreise.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.824,71 1.825,97 -0,1% -1,26 -0,3% Silber (Spot) 23,10 23,16 -0,2% -0,05 -0,9% Platin (Spot) 977,23 981,88 -0,5% -4,65 +0,7% Kupfer-Future 4,53 4,58 -1,1% -0,05 +1,4%

Der Goldpreis (+0,3%) legte erneut zu und etablierte sich damit weiter über der Marke von 1.800 Dollar. "Die wichtigste Erkenntnis ist, dass Gold ein Raumschiff ist und die Inflation sein Treibstoff", sagte Peter Spina von GoldSeek.com. "Jetzt, wo sich die Inflation als fest im System verankert erweist und das Bewusstsein für Inflation wächst, wird Gold in großem Maße davon profitieren." Daneben trieb der sehr schwache Dollar den Goldpreis.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

KONJUNKTUR USA

Die US-Wirtschaft hat in den letzten Wochen des vergangenen Jahres laut dem Beige Book der US-Notenbank moderat zugelegt. Das Wachstum wurde in vielen Distrikten jedoch weiterhin durch Störungen der Lieferketten und Engpässen am Arbeitsmarkt begrenzt. Auch die rapide Verbreitung der Omikron-Variante dämpfte das Wachstum. Der Optimismus sei zwar generell weiterhin, die Wachstumserwartungen vieler Distrikte für die kommenden Monate hätten sich jedoch in den vergangenen Wochen eingetrübt, so der Konjunkturbericht.

USA/CHINA

Die USA haben eine detaillierte Begründung vorgelegt, warum Chinas Ansprüche auf weite Teile des Südchinesischen Meers "unrechtmäßig" sein sollen. In dem Forschungspapier erklärte das Büro für Ozeane und internationale Umwelt- und Wissenschaftsangelegenheiten des US-Außenministeriums, China habe weder völkerrechtliche, noch geografische oder historische Grundlagen für seine Ansprüche.

PC-AUSLIEFERUNGEN

Belastet von Lieferengpässen wurden die PC-Lieferungen im vierten Quartal ausgebremst. Nach Angaben von International Data und Canalys stiegen die Auslieferungen im vierten Quartal um etwa 1 Prozent, während Gartner 5 Prozent geringere Auslieferungen meldete. Nach sechs Wachstumsquartalen in Folge ist dies der erste Rückgang im Jahresvergleich. Ein Großteil der Unterschiede zwischen den Angaben der Datenlieferanten ist darauf zurückzuführen, wie PCs definiert werden.

KKR

Die Adler Group verkauft 14.400 Wohn- und Gewerbeeinheiten an die Investmentgesellschaft KKR. Der vereinbarte Kaufpreis entspricht einer Bewertung des Portfolios mit 1,05 Milliarden Euro und damit einer Prämie auf den zum 30. September 2021 ausgewiesenen Buchwert.

TPG

Der US-Finanzinvestor hat den Ausgabepreis seiner Aktien auf je 29,50 US-Dollar festgelegt. Damit liegt der Ausgabepreis in der Mitte der angestrebten Preisspanne von 28 bis 31 Dollar. Insgesamt 33,9 Millionen Aktien sind im Angebot. Die Aktie gibt am heutigen Donnerstag ihr Debüt an der Nasdaq.

