Anleihe-König Jeffrey Gundlach bleibt langfristig bullish für den Goldpreis. Für die Wirtschaft ist er nicht ganz so optimistisch. Während sich die US-Notenbank darauf vorbereitet, die steigende Inflation zu bekämpfen, sagt der Milliardär, dass er nach Anzeichen einer Rezession Ausschau hält.Die große rote Flagge, auf die man im Jahr 2022 achten sollte, ist die Reaktion der Wirtschaft auf eine straffere Geldpolitik im Jahr 2022, so Jeffrey Gundlach, CEO von DoubleLine, in seinem Webcast Just Markets: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...