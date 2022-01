Beijing (ots/PRNewswire) -Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim), ein weltweit führender Hersteller von Solarprodukten, hat vor kurzem seine neue Produktgeneration, die hocheffizienten Photovoltaik (PV)-Module der S5-Serie mit einer maximalen Ausgangsleistung von bis zu 670 W und einem Modulwirkungsgrad von 21,57 Prozent, auf den Markt gebracht.Die Module der S5-Serie, die 210 mm große Siliziumwafer mit Multi-Busbar-, Halbzellen- und Dual-Glas-Technologien enthalten, können eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit erreichen. Durch die Einführung der Multi-Busbar (12BB) -Technologie mit 210 mm großen Siliziumwafern vergrößert das neue Produkt die lichtempfangende Fläche und gewährleistet gleichzeitig die Effizienz der Zellen.Verglichen mit der normalen Technologie mit 2 mm Zellabstand verwendet das neue Produkt eine 0,8-mm-Verkapselungstechnologie mit hoher Dichte, um die Leistungsdichte der Module deutlich zu erhöhen und die Produktqualität sicherzustellen.Um den unterschiedlichen Anforderungen an die hocheffizienten Module gerecht zu werden, hat Seraphim zwei Versionen mit 132 Zellen und 120 Zellen auf den Markt gebracht, die in einer Ein-Glas- und einer bifazialen Dual-Glas-Konfiguration erhältlich sind und eine Leistung von 595 bis 670 Watt bieten.Das neue Produkt hat bei Tests auf PID-Anfälligkeit, Hagel-, Sandstaub- und Ammoniakbeständigkeit eine hohe Zuverlässigkeit gezeigt und wird voraussichtlich ein starker Konkurrent im Bereich der hocheffizienten PV-Module sein."Innovation war schon immer das ursprüngliche Bestreben von Seraphim, denn das Unternehmen hat sich seit seiner Gründung zum Ziel gesetzt, Branchenführer zu werden. Seit Jahren investiert das Unternehmen erheblich in Forschung und Entwicklung und hat umfassende und einzigartige Erfahrungen in der Erforschung und Entwicklung der Technologie von hocheffizienten Modulen gesammelt", erklärte Polaris Li, Vorsitzender und Präsident von Seraphim.Er fügte hinzu, dass die S5-Produktserie unseren Kunden ein hervorragendes Produkterlebnis bieten wird. Dies ist das Ergebnis der strengen Verfahrenskontrolle des Unternehmens, der Erforschung und Entwicklung von Technologien, des Produktdesigns, der Entwicklung und eingehender Tests.Das Jahr 2021 markiert den 10. Jahrestag der Gründung der Seraphim. In den vergangenen zehn Jahren hat das Unternehmen nicht nur große geschäftliche Erfolge erzielt, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur umweltschonenden Entwicklung der gesamten Gesellschaft geleistet.Die Bemühungen des Unternehmens wurden durch zahlreiche Auszeichnungen gewürdigt, z. B. als Tier 1 PV-Modulhersteller von Bloomberg und als Top PV-Modulhersteller von PV Evolution Labs.Bis heute wurden Seraphim-Produkte mit insgesamt mehr als 14 GW in mehr als 40 Länder weltweit geliefert.Siehe Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/325914.htmlPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1724987/ID_c86bcdc44df7.jpgPressekontakt:GaoJingyan,+86-13552905167Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5120148