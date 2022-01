Baloise Swiss Property Fund expandiert durch Transaktion im GesundheitsbereichGeberit AG - Rekord-Umsatzwachstum im Jahr 2021Novartis will kommenden Monat US-Notfallzulassung für Ensovibep beantragen AURELIUS' Portfoliounternehmen Ideal Shopping Direct veräußert sein Create and Craft-Geschäft Aktivist Petrus will seine Aareal Bank Aktien nicht andienen, Gespräch mit Manager Till Hufnagel (HB) Adler Group unterzeichnet Vertrag über Verkauf eines Portfolios an KKR/Velero und wird LTV-Ziel von unter 50% erreichen ad pepper media International N.V. erwartet Umsatz und EBITDA in Q4 2021 unter Vorjahr Verdacht des unzulässigen Wettbewerbs gegen die Deutsche Post (FAZ) Eon und Horisont Energi kooperieren bei "sauberen" Energielösungen freenet AG beschließt, ...

