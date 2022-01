Am heutigen Donnerstag findet bei Thyssenkrupp der lang erwartete Kapitalmarkttag zur Wasserstofftochter statt. Erste Details sind inzwischen bereits bekannt, der Börsengang soll noch dieses Jahr erfolgen. An der Börse kommt dies gut an, im frühen Handel geht die Erholungsrallye der Aktie weiter.Bis zu 600 Millionen Euro könnte die Tochter Uhde Chlorine Engineers einnehmen, berichtet Reuters. Bei einer angenommenen Bewertung von drei bis sechs Milliarden Euro entspräche dies zehn bis 20 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...