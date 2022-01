BioNTech-Chef Ugur Sahin hat sich jüngst auf der Gesundheitskonferenz der US-Bank JP Morgan zuversichtlich präsentiert. "Wir erwarten, dass auch im Jahr 2022 eine starke Nachfrage nach unserem Impfstoff besteht", so Sahin in seinem Online-Auftritt. Für das Jahr 2022 gehen BioNTech und Pfizer von einer Produktionskapazität von bis zu vier Milliarden Impfstoff-Dosen weltweit aus.Aktuell sei die Pandemie-Situation weiter unklar und so sei nicht vorhersehbar, welche Virusvariante als nächste auftauche. ...

