Berlin - Die Corona-Impfkampagne in Deutschland kommt seit dem Jahreswechsel weiter kaum voran. Laut Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag liegt die Erstimpfquote wie schon am Vortag bei 74,8 Prozent.



72,3 Prozent haben den ursprünglich "vollen" Schutz (Vortag: 72,2 Prozent), 45,1 Prozent haben eine Auffrischungsimpfung (Vortag: 44,2 Prozent). Es wird immer unwahrscheinlicher, dass die Bundesregierung ihr Ziel erreicht, bis Ende Januar auf eine Erstimpfquote von 80 Prozent zu kommen. Dafür müsste das Tempo deutlich zulegen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) musste bereits einräumen, dass das Ziel in Gefahr ist.



"Es wird sehr schwer sein, das ist klar", sagte er "The Pioneer".

