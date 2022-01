NEU-TAIPEH, Taiwan (ots/PRNewswire) -Apex Medical legt größten Wert auf den Wert des menschlichen Lebens und bietet seit 1990 agile Dienstleistungen und hochwertige Medizinprodukte an. Das Rebranding im Jahr 2022 unterstreicht die Entschlossenheit des Unternehmens, ein globales Standbein zu schaffen, die Unternehmensorganisation weiterzuentwickeln und sich noch ehrgeizigere Ziele für die Zukunft zu setzen.Die neue Marke "Wellell" ist ein Neologismus aus den Begriffen "Wellbeing" und "Wellspring". "Für uns bedeutet Wellell die Quelle der Gesundheit. Sie unterstützt den gesunden und komfortablen Zustand eines Patienten durch Produkte und Dienstleistungen, die die Erfahrungen der Benutzer in vollem Umfang berücksichtigen", erklärte Daniel Lee, Gründer und Vorsitzender des Unternehmens. Um auf dem sich schnell wandelnden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, soll das Rebranding-Projekt die markenorientierte Strategie des Unternehmens stärken und Produkte und Dienstleistungen neu positionieren. Es spiegelt das Wertversprechen des Unternehmens wider, indem es sich auf die Benutzererfahrung konzentriert. So soll ein Wettbewerbsvorteil geschaffen werden, der Wellell von anderen Wettbewerbern unterscheidet.Die Vision des Unternehmens werde mit Enthusiasmus und Empathie für die Gemeinschaft neu interpretiert, basierend auf einer ehrlichen, aufgeschlossenen Haltung, so Daniel Lee weiter. Während der COVID-19-Pandemie habe das Unternehmen der Gesellschaft mit lebensrettenden Produkten und Dienstleistungen geholfen.Durch sein kontinuierliches Engagement für die digitale Transformation und die Entwicklung digitaler Gesundheitsdienste wie IoT- und Cloud-Plattformen wird Wellell mit Partnern aus aller Welt zusammenarbeiten, um die Zukunft des Wohlbefindens neu zu definieren. "Gemeinsam verbessern wir die klinischen Ergebnisse und das digitale Wohlbefinden aller." Bleib' gesund, lebe gut.Wellell ist ein weltweit führender Anbieter von medizinischen Lösungen für die Akut- und Nachsorge und betreibt in mehr als 60 Ländern über ein spezielles Vertriebs- und Servicenetzwerk. Das 1990 gegründete Unternehmen integriert Lösungen für die Wundversorgung, Atemtherapie und digitale Gesundheitsdienste. Ziel ist es, verbesserte klinische Ergebnisse und digitales Wohlbefinden für Patienten, Pflegepersonal und Gesundheitsdienstleister anzubieten. Auf der Grundlage eines tiefen Respekts für jedes einzelne Leben möchte Wellell allen stationären und ambulanten Patienten und denen, die sie unterstützen, ein gesundes und sorgenfreies Leben ermöglichen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1722612/Wellell_logo_01__1_Logo.jpgPressekontakt:Wellell,Richard.Chen,Chief Financial Officer,Richard.Chen@wellell.comOriginal-Content von: Wellell Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161027/5120181