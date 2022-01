Der Dax ist am Donnerstag schwächer in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex verlor in den ersten Minuten 0,3 Prozent auf 15.966 Zähler. Gespannt warteten die Anleger auf den Start der Berichtssaison in den USA, die am Freitag mit den Großbanken Citigroup, JPMorgan und Wells Fargo beginnt.

