CA Immo schließt eine weitere nachhaltige Finanzierung ab. Die erste revolvierende Kreditfazilität der CA Immo in Höhe von 300 Mio. Euro hat eine Laufzeit von 3 Jahren plus zwei einjährige Verlängerungsoptionen ("3+1+1" Jahre). CFO Andreas Schillhofer: "Die Finanzierungsstruktur mit unserem ESG-Engagement in Einklang zu bringen ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem ESG-Pfad und unterstreicht unser ganzheitliches unternehmerisches Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. In den kommenden Jahren wird es für uns besonders wichtig sein, unsere Initiativen im Bereich des Klima- und Umweltschutzes Schritt für Schritt auszubauen und zu einer nachhaltigen und klimaresistenten Wirtschaft beizutragen. Gleichzeitig nutzen wir die Chance, unsere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...